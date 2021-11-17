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B女靚馬——醉醒神千八醒神

2021-11-17 列印
　　第三場四班千二米。「蒲俠超得」上仗跑谷草一千米走得好順，出閘反應亦佳，入直路後都見佢仲有勁度，走到最後一百五十米才開始放緩，都算有點睇頭。今場排三檔起步，預期早段形勢非常理想，田泰安上仗騎過一次，對馬性會有深刻了解，今晚我都準備入場支持呢對人馬，期待發揮出最佳水準。同場配腳我會揀「有運來」同「生生勝勝」。

  第四場四班千八米。「醉醒神」轉馬房後表現醒神，前仗久休復出拼入大冷T腳，睇番佢直路衝刺有少少阻塞，否則應該會更接近，好彩最終都跑獲季軍，證明丁冠豪接手訓練得宜。翻查賽績，發現此駒過往贏馬都係跑谷草千八，今場繼續孭輕磅，檔位又比之前更好，另外黃皓楠亦一手操住，備戰非常積極，估計今場大有機會贏馬。同場我揀「甲烷」同「雙節棍」做配腳。



B女

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