潘頓兩W兩Q封王 巴度梅開二度 呂健威起孖捧盃最歡欣

昨晚唯一盃賽是日本中央競馬會錦標，結果由呂廄「歡欣福星」勝出，馬房另贏「勇創派對」起孖，而後駒騎者潘頓則另贏文廄「善傳萬里」，並且還有兩場亞軍，最終成為騎師王。至於憑「歡欣福星」捧盃的巴度，另外還為沈廄的「帝豪之星」開齋，同樣梅開二度。昨晚呂健威憑「勇創派對」和「歡欣福星」起孖，後駒更奪得日本中央競馬會錦標，練者賽後說：「賽前我認為『歡欣福星』應該會留後跑，始終巴度很熟悉馬性，所以交由騎者自行決定。此馬仍然有進步空間，我打算部署牠在十二月初的香港國際騎師賽當晚出爭二班千八米，希望繼續有好成績。而『勇創派對』目前仍然未完全成熟，論馬是有能力的，可惜身形太單薄，跑沙田會比較蝕底，所以我決定部署牠主攻快活谷，今仗亦順利在谷草取得頭馬。」至於為呂廄兩駒建功的巴度和潘頓，各自另贏「帝豪之星」和「善傳萬里」，同樣梅開二度。其中「帝豪之星」今仗開齋，練者沈集成指：「『帝豪之星』今場雖然取勝，但是走勢仍很生硬，有待進步。此駒前仗跑一千米追得很好，已證明有能力，上場走外疊耗力太多，受形勢所累，落敗可理解，今場跑千二米步速合發揮，結果順利取勝。」而「善傳萬里」練者文家良說：「『善傳萬里』降四班有利，雖然排九檔不利，但潘頓十分熟悉馬性，過往贏過兩次，人馬非常合拍，今場騎者洞悉到臨場步速偏快，早段刻意沒有搶前，成功守到靚位，發揮一絕。其實今仗我成功搵到潘頓騎『善傳萬里』，可算很好彩，因為他一早卜定策騎同樣報爭三班千二米的『福滿寶』，幸好兩駒沒有被編跑同場，潘頓才可以為『善傳萬里』主轡。」另一方面，蔡明紹、陳嘉熙和楊明綸等華將昨晚亦有馬贏，前者憑「坪山新星」食頭胡，練者鄭俊偉說：「『坪山新星』今場贏在對手弱，有利其突圍而出。此馬由蘇保羅轉入我馬房時，健康很正常，只是質素較為平庸，今場步速偏快，放頭馬末段無以為繼，牠跑法後上，整個賽事形勢都有利。」而陳嘉熙則憑「快步速」一放到底取勝，練者方嘉柏表示：「『快步速』上周六在泥地跑季軍的表現已很好，所以今場能夠補中，當然陳嘉熙控制步速亦得宜，實在他今季的發揮愈來愈進步，希望其他練馬師也可以給予他更多支持。」至於楊明綸憑「星耀王者」爆出一百三十四倍大冷W，練者韋達包辦馬房Q後說：「『星耀王者』今仗爆大冷W，當然令我感到驚奇。此駒上月底初出一役，因被隔鄰閘廂馬匹嚇倒，結果被着令退出，兩日後試閘卻走勢良好，於是便報跑上次賽事，大概牠跑完該仗後進展甚大，而且今仗受讓廄侶『天火同人』十二磅，結果擊敗對手爆冷。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜