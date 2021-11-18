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馬場浮世繪——韋達包Q補收壽禮

2021-11-18 列印
馬場浮世繪——韋達包Q補收壽禮
馬場浮世繪——韋達包Q補收壽禮
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　　昨晚第六場韋達派出兩駒，強配潘頓的「天火同人」是獨贏不足三倍的大熱門，後備補出的廄侶「星耀王者」，則是一百三十幾倍的大冷門，但後駒終點前一衝過晒，表現令人意外。

　　而對於剛周一生日的韋達來說，無論勝負如何，能夠包辦連贏無疑最佳壽禮，難怪賽後對住鏡頭豎起拇指，隔住口罩都感覺到其笑意！



馬場浮世繪
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