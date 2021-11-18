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馬場浮世繪——快步速匆出有料到

2021-11-18 列印
馬場浮世繪——快步速匆出有料到
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　　昨晚第四場方嘉柏三路興兵，其中「快步速」是延遲報名時間加入，但演出卻最為神勇，此駒剛在上周六的泥地賽事拼入季軍，今次匆匆再戰果然有料到，排九檔出閘後迅速搶欄放頭，最終在陳嘉熙胯下一放到底，方嘉柏的部署可謂相當精妙。

馬場浮世繪

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