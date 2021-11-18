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馬場浮世繪——鄭俊偉五班贏夠晒數

2021-11-18 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉五班贏夠晒數
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　　鄭俊偉昨晚憑「坪山新星」食頭胡，但因為馬會今季改例，練馬師成績季尾埋單時，在五班所贏得頭馬最多只會計算兩場，而練者之前的「金碧科」和「劍聶風」都是贏五班賽，換言之「坪山新星」今仗頭馬對於其爭取及格毫無幫助，不過轉倉後能夠打開勝門，依然值得恭喜。

馬場浮世繪

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