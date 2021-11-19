  • 2021年11月19日 星期五
  • 25º
  • 73%
熱門： 九巴翻側小蠔灣污水處理廠野豬安心出行周小龍

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——麗冠花環配蘇銘倫爭香港盃

2021-11-19 列印
  日本賽馬團體Carrot Club於周三宣布，剛在上周日女皇伊利沙伯二世盃熱倒的「麗冠花環」已接受香港馬會邀請，會出戰下月十二日的香港盃，並將由蘇銘倫主轡。「麗冠花環」過往跑二千米兩戰全勝，Carrot Club揚言希望屆時馬兒會有好表現。至於屬同一團體的「拉丁城市」，早前已確定會應邀出戰香港短途錦標，到時亦將會由蘇銘倫執韁。蘇銘倫在香港國際賽日，還會策騎另一匹來自日本的社台賽馬團體馬「愚者眼界」出戰香港瓶。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd