羅富全於周三谷戰憑「俏芳華」再添勝仗，今季累積頭馬數目已達十八場，暫時在練馬師榜上以三捷差距，領先於次席的告東尼和第三名的希斯。周日沙田賽事，羅富全的參戰馬陣容依然強勁，這位現時一哥倉主於昨日晨課上透露，對「八仟師」和「皇龍福將」的機會最感樂觀。「八仟師」上季至今三戰於田草千二米未曾一敗，周日卻會縮程跑一千米直路賽，且將與另一匹矚目新星「緊張大師」碰頭，羅富全解釋縮程部署︰「『八仟師』上場贏馬後的兩星期，本有一場二班田草千二米合適牠上陣，但該場賽事莫雷拉已有聘約，而之後要待至下月十二日才有二班田草千二，基於選擇不多，我早已決定報跑周日這場直路賽，及後『緊張大師』初次打敗仗，我更預計到『八仟師』今次將要跟牠碰頭。不過『八仟師』前速夠快，應可勝任直路賽，而且賽後狀態循序漸進，反正升班出賽總無可避免要遇到賽力強勁的對手，我仍希望牠可再展威力多贏一場。」「皇龍福將」前仗贏馬，但上場續跑田草千四卻三甲不入，周日鞍上人換為史卓豐再戰同程，羅富全分析︰「上場早段，『美麗邂逅』以快速領放，令跟隨在後的『皇龍福將』走得吃力，所耗體力遠較預期多，所以末段才無以為繼。幸好馬兒賽後操練正常，狀態仍維持在作戰水準，今次再跑同程，希望史卓豐到時發揮會較審慎，一旦遇上快步速便留守在前領馬後甚至中間位置，以爭佳績。」羅富全另提到，新馬「啱啱好」開操後進度正常，最近兩課試閘俱走勢良好，周日初出跑四班千二米，肯定已具良好狀態，而臨場能否跑出晨課和試閘的表現，將是能否立即交出佳績的關鍵。特約記者：文傑