張氏理論——四字馬名最常見

半世紀多之前，香港馬匹只有英文名，無中文名，於五十年代才開始有中文馬名，以方便中文報章。當時馬名可以短至一個字如「奔」，長至五個字如「藍色多瑙河」及「藍色大渡河」，單字馬名較早被取締。到了七十年代初期，仍有五字馬名，至「快活人二世」可能是最後一匹了。於七十年代，幾乎所有馬王都是兩個字，即「永勝」、「金源」、「番攤」及「祿怡」等，但隨着年代改變，馬名追上潮流，基本上四字是常規，三個字馬名不多，兩字更少了，近年馬王如「美麗傳承」、「精英大師」、「蓮華生輝」、「時時精綵」及「金鎗六十」都是四字，甚至「步步友」、「好望角」都是三字，甚少兩字了。原因其實很多，除了中文用字不同，也因為多了同主馬，不少馬主想大家知道，就算馬主名字略不同，都是一家人所有，於是用同一牌頭，最為人熟悉當然是「美麗」系，而「電訊」系及「星運」系都馬匹甚多也。張福元