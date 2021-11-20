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馬場浮世繪——旺蝦王帥權數度易手

2021-11-20 列印
  蔡廄的「旺蝦王」上季贏出二級賽馬會短途錦標，其後在百周年紀念短途盃贏出服役以來首場一級賽，明日此駒將復出競逐馬會短途錦標，但帥權卻幾度易手。本來暑期復課後此駒由莫雷拉試閘，可是今次他需要策騎「速遞奇兵」上陣。而之後「旺蝦王」交由潘頓過檔試閘後，騎者又決定策騎「錶之未來」（其後再改策「肥仔叻叻」）。

  及後該駒再改由田泰安策騎試閘，並且輕易勝出，但原來田泰安已答應策騎「錶之智能」在先，不能更改聘約，於是又不能策其出賽。最終「旺蝦王」的帥權落在波健士手上，究竟屆時演出如何，周日將有答案！



馬場浮世繪

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