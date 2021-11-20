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紅心壯志——國際賽前哨戰 下風馬有得爆

2021-11-20 列印
  明日將會上演國際賽前哨戰，最令筆者深刻是二○一六年那一屆，分別有「新力風」四十三倍掄元，「醒目名駒」九十七倍及「火紅人」八十倍入Q。翻查記錄，在同類賽事近幾季都不乏冷門賽果，畢竟在正本戲中有機會爭勝的馬匹，練馬師都不會急於在明日將其狀態推至巔峰，邊線馬入圍機會增加。

  在短途錦標，「錶之智能」上仗未能領放，沿途走外疊在直路仍有追勢，今仗領放馬減少，如能採取其擅長的前領跑法，可走入一席。至於「肥仔叻叻」如能在外疊衝刺，可真正檢閱其進度。



  至於一哩錦標，「夏威夷」上仗久休復出，直路未盡發揮仍僅敗兩個馬位，潘頓唔放手可爭入一席，希望馬匹能重拾舊觀。至於馬會盃，隨着「時時精綵」退役，「嘉應之星」成為東廄的最高分馬，應是馬房在今季國際賽的最大寄望。預期香港盃外隊林立，該駒爭標的機會或許不太大，今場預賽必把握機會爭功，再度增程並避開「金鎗六十」，可望試出彩虹。

紅心
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