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B女靚馬——八仟師再下一城

2021-11-21 列印
　　第三場二班一千米。呢場我揀「八仟師」做膽，今季佢一出即贏，而且勝後狀態良好，上仗出閘後放得好靚，全程都跑得好輕鬆，結果由頭帶到尾。今仗抽黃金一檔起步，埋門又再試大閘，工夫非常積極，擺明決心再下一城。同場揀埋「平海掌星」同「緊張大師」做配腳。

　　第四場三班千二米。今場我最鍾意「美麗非凡」，佢上仗跑同程得季軍，表現進步，復課連試兩課大閘，兩次都姿態吸引。近日見佢馬身收得好靚，狀態明顯進一步提升，大有機會補中。今場我會配埋「合夥雄心」同「閃得快」。



B女
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