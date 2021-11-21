B女靚馬——八仟師再下一城

第四場三班千二米。今場我最鍾意「美麗非凡」，佢上仗跑同程得季軍，表現進步，復課連試兩課大閘，兩次都姿態吸引。近日見佢馬身收得好靚，狀態明顯進一步提升，大有機會補中。今場我會配埋「合夥雄心」同「閃得快」。
B女
北角雲景道一住宅昨晨發生罕見家居意外，一名女子在房間席地而睡時，懷疑家中雜物堆積如山，大堆衣物突然塌下，將她「活埋」。家人發現後搬開衣物並報警，但醫護到場後，證實她已氣絕身亡。由於現場無掙扎及打鬥痕跡...
2021-11-20
美國總統拜登受訪時承認，因應中國涉侵犯人權，正考慮外交抵制明年二月的北京冬季奧運會。北京外交部強調，新疆事務純屬中國內政，絕不容任何外部勢力以任何名義和方式干涉，重申反對將體育運動政治化。另外，俄媒引...
2021-11-20
最少有十個美國州份採取聯合行動，對社交平台Instagram的母公司Meta展開調查，指該公司明知道Instagram可能對小孩子帶來壞影響，但仍然為小孩子提供服務。隸屬民主黨的麻省檢察長希利表示，將...
2021-11-20
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田溱岸8號3座中層F室，面積508方呎，兩房間隔，議價後以1115萬元易手，呎價21949元。據了解，原業主18...
2021-11-19
恒指公司公佈最新季度檢討結果，成份股數目將由60隻增至64隻，其中京東（9618）及網易（9999）以大熱姿態入選，華潤啤酒（291）及新奧能源（2688）則爆冷成為新貴。港股方面則連跌第三日，收跌269點，報25049點。 恒指公司亦會調整成份股佔比，其中騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團點評（3690）佔比皆降至8%；友邦（1299）則由7.42%，升至7.67%；滙控（005）則降至7.1%。 恒大遭剔出國指 國企指數則加入信達生物（1801），同時剔出中國恒大（3333），成份股數目維持50隻。恒生科技指數成份股則沒有變動，成份股數目維持30隻。 恒生綜合指...
2021-11-20
巴塞隆拿新帥沙維今晚將迎來回家地標戰，於西甲主場鬥愛斯賓奴。儘管陣中仍有不少沙維球員時期的老隊友，但球隊未來必須依靠年輕人。其中今季升上一隊的加維不但位置和踢法跟沙維相同，而且二人名字Gavi和Xavi更只得一個字母的分別。故今仗「新沙維」加維勢領軍大勝賀沙維上任，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。 （有線602、662台周日凌晨3:45直播） 沙維曾透露自己的戰術偏向進攻：「我想在對方的半場踢球，若對手踢高壓防守，那我們就以中場球員打破他們的中場線。」今季才升上一隊的加維就正正是沙維麾下的關鍵球員。這位司職中場的巴塞青訓不但傳球視野出眾，體力同樣不俗。 回家首騷奪「愛...
2021-11-20
已經逐步重啟國際旅遊活動的新加坡，即將在12月15日迎來全新遊樂設施聖淘沙天空喜立（SkyHelix Sentosa）。 SkyHelix Sentosa，顧名思義，便位於獅城著名度假勝地聖淘沙，由...
2021-11-18
TVB慶祝邁向55周年的直播節目《萬千星輝賀台慶》，昨晚在將軍澳電視城舉行，全台過百藝員盛裝亮相及獻藝表演多個項目，李克勤、草蜢和聲夢學員亦落力獻唱祝壽，星光熠熠、場面熱鬧！ 電視廣播有限公司...
2021-11-20
家在學校區，每天下午三四點鐘，學校放學，樓下馬路上必車水馬龍，聲音嘈雜。棲在樹上的鳥呆不住了，便四圍亂飛，從前街飛到後街，找些稍為安靜的地方躲起來，待到人聲稍歇，再飛回原處。 近來香港的野豬成了焦點，史無前例大批從野地裏跑出來，在人煙稠密處遊蕩，人驚恐起來，引以為大事，以至有關部門出了格殺令，即捕即殺。 野豬本來都在山林裏的，一直跟人相安無事。牠們也無興趣與人同樂，如今一窩蜂走下山來，想必事出有因。是香港人被疫情所困，出不了香港便都湧到山林裏去，令野豬不堪騷擾離家出走？還是因為山上人多了，餵食多了，野豬知道了人間好處，這才下山打探覓食？這些原因有關部門是否也應該研究...
2021-11-20
今日算是大賽日，一般來說都較多明星實力馬出場，博半冷W難度較高，所以若同場熱門硬淨，可退而求其次只搵腳。 第十場三班一二○○米。「超音鼠」上季尾打疊兩仗在三班一勝一位，單計賽事水準的話未必太高，但715場次畢竟是轉彎走三疊蝕偏慢步速輕勝，總不會太差；795場次全程望空僅負半身位得第三，也未必是最佳跑法，所以不宜全因賽事水準而過於輕視。再說，此駒是愛爾蘭自購馬，上季只是在港首季，照推算今季才是收成期，照理縱無大進，亦不應會退步。 今季「超音鼠」暫時兩戰皆北，不過兩仗都是跑泥地，雖謂本身在外地三仗都是跑膠沙地，但因其只有千多磅體形細小，能應付香港泥地的比率頗低，所以今季兩戰差劣...
2021-11-21