  • 2021年11月21日 星期日
  • 23º
  • 84%
熱門： 通關九華徑燒烤場安心出行立會選舉九巴翻側

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——九運有力施襲

2021-11-21 列印
　　第九場「超級軍團」上仗於終點前力擒「喜駿駒」打開勝利，表現優異，若非全程被頂三疊，相信贏馬姿態會更輕鬆。此駒來港前角逐澳洲打吡，能擊敗早前勝出三級賽的「飛輪閃耀」，現居二班必有利。今場對手不多，只要發揮正常勢可連捷。對手可留意負磅最輕的「快益善」。

　　第十場「九運」上仗初出即遇上「緊張大師」及「蟲草成名」等明星馬，走勢絕對不差，最後二百米意外受阻，未能全力施為。環看今場有「團結精神」、「加州星球」及「大師級」等快馬，步速應不會慢，改配冷殺手蔡明紹有力施襲。



Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd