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重點出擊——常拼常勇鶴立雞群

2021-11-21 列印
　　第九場第二班千八米。今場大半數馬匹出自季內098或100場次，誠是各駒比對實力的重要指標。留意上述兩場賽事都是超慢步速場合，其中「加州十大」在098場次贏馬無疑賺了先機，於彎位沿外疊推進，佔得形勢之利。至於100場次的頭馬「天駟」，早段居後蝕步速，雖然直路抄大外疊有利場地衝刺，但亦算有進步。至於「超級軍團」早段受惠極慢步速仍拼敗，但之後移師谷草能蝕走三疊仍追上贏馬，表現截然不同。看見以上賽果，有理由相信當日田草B+2欄的內疊存在鴛鴦地，而且範圍甚廣，所以理應調高內疊後追馬的評級。

　　比較上，筆者認為「常拼常勇」較可取，一來牠出賽以來未失奬金，再者上仗亦是初跑千八，經驗不足之下亦有追勢，而且直路初曾受阻，輸一乘許絕對不差。況且牠之前列陣的046場次，三匹蹄下敗將正是「天駟」、「超級軍團」及「勤德兼備」，今場論實力不在任何一駒之下。



安西教練
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