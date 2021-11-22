呂健威大賽起孖 羅富全三W奪標 金鎗六十18W追平紀錄

昨日舉行三場國際二級賽，呂健威憑「金鎗六十」和「錶之未來」在大賽起孖，包辦馬會一哩錦和馬會短途錦標。至於羅富全除以「精神威」奪得馬會盃，另外還勝出「八仟師」和「天駟」。而潘頓則憑賀廄「好拍檔」和「旭日昇」、東廄「加州星球」中三元，並且成為騎師王。另外，周俊樂第六場犯規，被罰停賽兩日及二萬七千元五百元。昨日舉行三場國際二級賽，呂健威包辦其二，馬王「金鎗六十」輕取馬會一哩錦標，追平「精英大師」和「美麗傳承」的十八W紀錄；而「錶之未來」則大落飛勝出馬會短途錦標，練者賽後說：「『金鎗六十』鬥心非常強橫，當有其他馬匹在前面走，牠會永不放棄地從後追趕，目前此駒已經完全學懂了放鬆競跑，所以表現更加穩定，跑完今仗之後，相信牠將以大勇狀態出爭下月的香港一哩錦標。『錶之未來』今仗排十檔起步，因此影響了我的信心，幸好臨場步速夠快，周俊樂亦發揮得好，之後目標當然是下月的香港短途錦標。」而為「金鎗六十」締造紀錄的何澤堯，昨日另憑「四季喜」起孖，前駒今仗取得連捷，練者丁冠豪指︰「『四季喜』雖然身形龐大，體重逾千二磅，但始終今仗負一三三磅重，對一匹四歲年輕馬來說，不能說沒有負擔，幸好牠保持進步，成功克服障礙。此駒勝後加分要升上三班，但我認為仍有競爭力，路程會主攻千二米。」至於昨日另一場G2馬會盃，則由羅廄「精神威」爆出十七倍W，馬房另外勝出「八仟師」和「天駟」，賽後以二十一場頭馬穩居榜首。練者羅富全說：「我沒有預期『精神威』今場可以取勝，牠向來靠前領跑法爭勝，由於同場的『嘉應之星』慢閘，令我們能夠獨自輕鬆領放，加上早段步速甚慢，令牠在末段仍有餘勁力拒來犯。此駒最近兩仗演出甚佳，會為牠報跑香港盃和香港瓶，但我較傾向讓其參加二千四百米的香港瓶，希望牠能夠維持狀態，在大賽時發揮最佳水準。」「賽前我沒有預計『八仟師』可以贏得如此輕鬆，始終同場有『緊張大師』這匹強敵。賽前我刻意吩咐莫雷拉，要讓『八仟師』跟隨其他馬後或拍住其他馬來跑，結果效果很好，牠跑來有餘未盡，至於下場跑直路賽還是回師千二米，那要看今仗勝後加分和賽程而定。『天駟』喜歡追馬，過早出頭會分心，目前牠的競賽情緒比之前放鬆，跑千八米和二千米都合適，至於下仗部署要視乎賽程。」羅富全續說。此外，潘頓昨日三W並成為騎師王，其中包括與賀賢合作勝出「好拍檔」和「旭日昇」。賽後賀賢說：「當『好拍檔』起步居後時，可能會令支持者感到擔心，但牠並非前速飛快，而且鞍上人潘頓試依照策騎指示發揮，所以我並不感到驚訝，最終牠亦順利取勝。此駒血統並不早熟，今季才開始明顯進步，預期戰鬥力會繼續提升，希望牠之後上陣能夠更放鬆來跑，並且勝任較長路程賽事。『旭日昇』在外地戴眼罩贏馬，但來港後狀態未算十足，因此暫時不使用該配備，同時我認為牠跑千六米最合，不過今仗潘頓發揮出色，所以跑千四米也能取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜