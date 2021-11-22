馬場浮世繪——周俊樂首贏分級賽

漁護署以野豬入城傷人數字上升，展開搜捕和人道毀滅，原本有理有據，卻引起關注動物團體和部份市民反彈，究其原因，是在政策改變之前，透明度不足；加上事前不見評估民意，也沒準備做疏導和解釋工作，結果這為民之舉反而備受批評。署方須加快補救，讓市民了解「豬患」已經去到不能再拖的地步。 漁護署由以往為野豬絕育，變成人道毀滅，公眾事前不覺有解說，令人有錯覺，以為政策突然改變。其後署方才急急公開更多資料，指絕育政策不奏效，加上野豬入城覓食情況普遍，牠們襲擊傷及途人的數字亦趨升，希望公眾了解。但解說遲了一步，部份市民的印象難以改變，產生了矛盾。昨天漁護署長進一步解畫，只會在市區六十黑點「殺豬」...

2021-11-22