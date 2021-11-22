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馬場浮世繪——周俊樂首贏分級賽

2021-11-22 列印
馬場浮世繪——周俊樂首贏分級賽
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  周俊樂在港從騎踏入第三季，成績穩步上揚，早前累積七十場頭馬榮升大師傅後，昨日更憑「錶之未來」首度勝出分級賽。賽後周俊樂高興地透露，今場暫時是其策騎生涯的最重要勝仗，其實上次賽前他已經索騎「錶之未來」，可惜幕後一早決定配潘頓，今次自己再度索騎，由於潘頓揀騎「肥仔叻叻」，結果終於如願可以為「錶之未來」操刀。

馬場浮世繪



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