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馬場浮世繪——大摩昨入場湊熱鬧

2021-11-22 列印
馬場浮世繪——大摩昨入場湊熱鬧
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  昨日舉行三場香港國際賽的預賽，而以往是大賽常客的練馬師大摩，由於剛好從澳洲返港處理公務，於是昨日亦有入場觀戰，未知他有何感受，至於大摩目前在澳洲的馬房，據悉暫時由兒子喬治代為打理。

馬場浮世繪



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