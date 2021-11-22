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馬場浮世繪——蘇偉賢破頭馬悶局

2021-11-22 列印
馬場浮世繪——蘇偉賢破頭馬悶局
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  蘇偉賢昨日憑「安頌」贏馬，打破七次賽事不勝的悶局，他表示：「『安頌』今季體重增加，顯示自購馬現已完全適應環境，大熟大勇，而目前跑千八米至二千米均合適。此駒上場在內欄展開衝刺，可惜難以望空，輸在意外形勢，今仗出爭二千米路有專長，沿途走位暢通無順，結果順利補中。」

馬場浮世繪



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