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馬場浮世繪——放聲歡呼光榮退役

2021-11-22 列印
  昨日賽事進行期間，馬會加插轉播日本的一哩冠軍賽，結果由李慕華策騎「放聲歡呼」大熱取勝，成為第六匹衞冕此賽的賽駒，但牠賽後會按照計畫退役轉任牝馬，至於殿軍「冠軍車手」早前已接受邀請，下月來港參戰香港一哩錦標。

馬場浮世繪



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