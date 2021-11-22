Chok王心得——谷中五班 大熱非穩

周三谷草編有八場C+3跑道賽事，其中一場是五班一哩。谷草五班賽季內已跑過十二場，大熱門成績中規中矩，共有五駒躋身前三名，分別是「爆谷」、「優達星」、「有苗頭」、「天天智庫」及「獵狐章者」，但有七隻跑到無位置；換言之，上名率不過半數。另一方面，雖然廿倍及以上冷門無一能贏，之不過，也有七駒入圍，包括三十三倍「小武士」、廿五倍「又享耆成」、廿六倍「勁叻仔」、廿四倍「生生福運」、三十三倍「驍鎰」、六十八倍「怡威」和三十二倍「隨我來」。由此可見，谷草五班賽不時會有冷馬殺入前三名。尚有一點值得留意，在那十二匹頭馬當中，剛好有半數排在四檔及以內，牠們是「坪山新星」、「睡眠攻略」、「雪茄之友」、「合金皇」、「優達星」與「辣得驕」。是故，在發掘冷門的同時，具有實力的內檔馬，亦不可以或忘。洪禮賢