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馬場浮世繪——鐵鳥翱天戰罷日本盃退役

2021-11-23 列印
去年日本三冠盟主「鐵鳥翱天」，將於周日在東京競馬場出戰日本盃後退役，日本中央競馬會將在當日賽後舉行告別儀式。

日本中央競馬會日前公布有關儀式細節，首先當最後一場賽事完成後，三位參加今年東京奧運馬術比賽的中央競馬會員工，將在場內作盛裝舞步表演，並暢談參賽時的趣事，然後「鐵鳥翱天」的退役儀式會在五時開始。整個儀式將在中央競馬會的官方YouTube頻道現場直播，供所有馬迷欣賞。



另外，香港馬會於當日的沙田賽事加插受注今屆日本盃，見證「鐵鳥翱天」在這場二千四百米一級大賽作最後一擊。

馬場浮世繪

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