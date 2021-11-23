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馬場浮世繪——星洲馬季周六完哈金勢封王

2021-11-23 列印
新加坡的二○二一年馬季，將於周六煞科。經過上周六賽事後，見習生哈金累積五十六場頭馬仍領先，貝善利則贏五十二場排第二；換言之，如果貝善利在煞科日至少要贏五場頭馬，而哈金交白卷，才有機會成為冠軍，絕非易事，即哈金今季大有機會以冠軍見習騎師的身分，兼成為全年冠軍騎師。

不過，由於哈金在本月十四日一場賽事中猛力鞭打馬匹頭部，被當地競賽小組重罰，在周日賽後停賽三個月。雖然新加坡於十二月份無馬跑，他實際只須停賽兩個月，卻仍要至明年三月才能夠復出上陣。



馬場浮世繪

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