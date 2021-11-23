輝灑自如——華人騎練 盡領風騷

周日完成了三場國際賽預賽，賽果雖未必如賽前所預料般正路，不過最令人欣慰的是，三場大賽都由華人練馬師所包攬之餘，三位騎師亦都是華將，可見只要有實力馬在手，其實華人和外籍練騎的功力，差距絕非想像般大。當然新畢業的華人騎師周俊樂因犯規須在國際賽日停賽，未可為「錶之未來」在香港短途錦標效力，但對其長線發展，這場勝仗絕對有相當正面的影響。三個星期後的香港國際賽，入圍名單即將公布，據悉今年的主力外隊代表仍是以日本隊為主，而且強陣應戰。近年都是大將凋零的主隊，難免會惹人擔心，會否又是靠馬王「金鎗六十」單天保至尊。但看罷預賽後，重燃了不少馬迷的希望，雖然我們是佔主場之利，但說到底大家對主隊的情感，是不會計較這點，只要把獎盃留在香港便好了。朱鎮輝