重點出擊——浪漫組合 升班再贏

第七場第三班一六五○米。今場兩匹出自十一月三日的同程頭馬「超好日子」及「浪漫組合」，前駒上仗升班，同文亨利兄無懼馬兒遇考驗，指其質素必夠三班，結果名利雙收。比較步速形勢，牠與「浪漫組合」只隔一場，筆者認為後駒今仗形勢更樂觀。上季「浪漫組合」初跑同程一役得第五，抄三疊轉彎而敗給四匹貼欄馬，查頭馬「電訊巴打」現評九十六分，亞軍「喜蓮慧星」往後兩捷，至於老馬「都靈紅星」今季亦有頭馬出，殿軍「友港友笑」至今更獲五次亞軍，證明573場次的水準勁到不得了，「浪漫組合」的一席第五極具說服力。上仗「「浪漫組合」重返谷草終於打開勝門，說明場地性能非凡。細看該賽頭三段步速與「超過日子」的一仗相同，不同在於「浪漫組合」負頂磅上陣，而且半程外疊望空，伸算已具備三班水準，今次升班有力再贏。安西教練