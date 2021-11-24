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伊仁絮語——謎語路有專長

2021-11-24 列印
　　第三場「謎語」上季兩度在谷草一哩得第五，明顯有一定能力。當中512場次居四班排最外檔，能快放至最後一百才轉弱，並可擊敗之後贏馬的「西利哥」、「勝利波幅」及「雪茄之友」等駒，反映路有專長。今仗改配冷殺手薛恩，同場對手水準平平，始終本身質素尚新，有力一爭。

  第五場「嘉應精神」上仗跑直路賽遇超班馬「連連有盈」，結果僅得第五，表現略令人失望。不過復課工夫完整無缺，現居四班出爭谷草短途，評分有些微利，只要發揮水準，可為馬房打破悶局。



Ian

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