B女靚馬——暖在你心再添進帳

第七場三班一哩。「超好日子」上仗跑同程贏得好靚，盡顯超班馬本色，睇番佢當時一出閘就移入內欄，全程走來都好輕鬆，到接近彎尾亦有理想際遇，一入直路即刻有位望空，三幾個箭步就衝上來，能夠彈開馬群輕勝之餘，過終點後餘勢亦好，擺明大把在手。今場抽八檔起步，形勢會比上仗更好，而且負磅唔重，既然上仗都贏得咁輕鬆，相信今場可以繼續贏。今場配腳我揀「盛大光輝」同「旋風超影」。第八場二班千二米。我揀「暖在你心」做重心推介，呢匹馬今季在谷草一出即勝，證明已經谷起，而且復課見佢狀態保持穩定，北半球馬表現愈來愈成熟。今場增程二百米，對佢來講毫無阻力，改配田泰安亦是合適人選，只要拿捏得好，大有機會再添進帳。同場我揀埋「共創繽紛」同「神之水滴」做配腳。B女