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馬場浮世繪——麥道朗戰罷騎師賽即回澳

2021-11-26 列印
  獲邀參加下月八日國際騎師錦標賽的一眾海外騎師，除可於騎師賽當晚任何賽事出賽，亦可在十二月十二日的香港國際賽日披甲，其中連達文、川田將雅和莫雅三人，都已在國際賽事有座騎，故定會在騎師賽後留港。至於被譽為當今南半球第一高手的麥道朗因有聘約在身要趕返澳洲，故雖有練馬師向其招手在國際賽日策馬，但已被他婉拒。另外，「幸運快車」周日爭其士盃雖配潘頓，惟兩周後爭香港一哩錦標時將配賀銘倫，潘頓會策同屬蔡廄的「夏威夷」，而姚廄「友誼至好」已退出這場大賽，只餘十三匹馬爭標。

馬場浮世繪

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