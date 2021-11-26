莫雷拉周三晚憑「南區寶」和「浪漫勇士」起孖封騎師王，自上月二十日至今連贏九個賽馬日，手風大順。周日沙田賽事，雷神又騎足十場，他表示以「風火戰駒」和「醉眼光」一對蔡廄馬最具贏面。「風火戰駒」上季三戰全勝，然而本月初復出跑千四米那役，卻力拼下以半個馬位僅負於「樂滿貫」得第二，今次相隔三周再跑同程，莫雷拉說︰「『風火戰駒』上仗表現無令我失望，只是牠畢竟久休復出，即使賽前操練正常，狀態仍未臻最佳水準，所以在短兵相接時，難免未能抗衝已熱身的對手。賽後馬兒操練正常，上周牠試泥閘全程走勢輕鬆，狀態進展良好，周日將以最佳狀態出戰，縱然對手實力甚強，牠仍有望憑進步收復前失，贏回一場頭馬。」「醉眼光」跑過兩場田草千二米落敗後，周日增程跑千四米，莫雷拉分析︰「『醉眼光』前仗初出的走勢生硬，而且直路上大部分途程未能望空，依然走得接近；至於上場再跑千二，馬兒起步雖受碰撞，直路衝勢卻不俗，只是未能上名而已。以此推斷，牠可能跑較長路程會更合發揮，所以今仗跑千四米是合適部署，何況馬兒吸收過兩場的出賽經驗後，狀態及成熟程度理應有進，我預期『醉眼光』周日會有進步表現，將是爭勝分子。」最後，莫雷拉表示亦屬蔡廄的「勁搏」上場跑千四米明顯嫌短，而且屬久休復出，故此能跑得第五而只落後於廄侶「幸運快車」兩個馬位，表現已算及格。「馬兒今仗回師更合腳法的千六米，應有助發揮本身實力，臨場如跑回應有水準，足以在這場盃賽走入前列。」莫雷拉續道。特約記者：文傑