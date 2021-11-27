馬場浮世繪
馬場浮世繪——兩本地賽駒退出國際賽
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林鄭：兩地商討達階段性成果 通關在望 打針市民爆升近四倍
新冠疫情令香港和內地無法通關多時，內地和香港前天召開第二次新冠疫情控制工作對接會議，內地專家認為香港已具備通關條件，受消息刺激，近日打針市民激增，由周三的一千五百多人，升至昨日的六千六百多人，幅度近四...
2021-11-27
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再有美議員訪台 外交部強烈不滿
由美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率團訪台的行政專機，日前抵達台灣，是一個月內第二次有美國國會議員組團訪問台灣。訪問團預計停留兩日，昨與總統蔡英文會面。高野指，相信未來美...
2021-11-27
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亞馬遜工人「黑色星期五」罷工
美國每年感恩節過後的第一個周五被稱為「黑色星期五」，許多百貨公司和大型零售店都按照傳統大減價，吸引顧客消費，也為聖誕和新年購物旺季揭開序幕。傳統上，這是零售和物流業全年最忙的其中一天，但全球最大網上零...
2021-11-27
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皓日今開放示範單位
牛頭角及九龍灣區逾30年來首個全新住宅項目皓日，主打一房及兩房戶型，即日起正式開放予公眾參觀；發展商指項目即將公佈首張價單，首批將不少於60伙。 恒隆地產高級經理—物業銷售彭頌欣指出，皓日今日開放示範...
2021-11-27
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變種病毒惹恐慌 杜指曾插逾千點
南非出現全新變種新冠病毒，市場憂慮疫情升溫，美股在感恩節假期後復市急插，其中杜指一度急插逾千點，低見34789點，跌幅逾2.8%；納指亦曾跌358點，見15486點；標普500指數亦跌逾百點，失守4600點水平。 恐慌指數曾急升五成 另外，俗稱恐慌指數的標普500波動率指數（VIX）一度急升超過五成，高見28.52。市場憂慮疫情再現，拖累油價亦見大插，紐約期油一度急插超過一成，見每桶68.71美元。 美股各類股份跌勢全面，其中航空、郵輪及石油股成為重災區。杜指成份股波音曾跌近8%，美國航空及聯合航空齊跌13%；皇家加勒比郵輪、挪威郵輪及嘉年華郵輪，分別跌12%、15%及14...
2021-11-27
- 美團盈轉虧 上季勁蝕99.9億
- 多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息
- 梁鳳儀：內房違約風險可控
- 佳兆業等售啟德地 新世界遠展79億買入 佳兆業（1638）改善流動性措施見曙光，將合資持有的本港啟德4B區4號住宅項目出售予新世界（017）及遠東發展（035）合營的財團，作價79.48億元，當中須扣除未償還融資30.52億元及待售貸款12.32億元。有關項目建築面積達57.5萬方呎，即平均呎價13830元，分析認為，考慮現時施工進度及套現因素，有關交易合理。
- 研究倡港發展人幣國際化
- 英皇集團中期賺2.33億
- 內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%
- 中教：招生每年維持10%增長
- 助中企與外資合作 歐達禮：港地位難取代
- 中環IFC外望——翁順來成中巴總裁 曾任三電訊商高層
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艾簡達拿轟出信心 紅炮取「聖」
利物浦中場堤亞高艾簡達拿本月初傷瘉復出，周三歐聯攻入個人本季第一球，證明已經上力，信心也增強不少。今晚英超，紅軍主場迎戰近況不穩的修咸頓，這名西班牙猛將勢組織一浪接一浪的攻勢率隊狂攻，讓球主客和讓兩球「主勝」值得支持。（Now621台今晚11:00直播） 堤亞高艾簡達拿季初因小腿受傷，各賽事缺席了九仗，直至本月初才復出，然而表現未如理想。周三歐聯，這位三十歲中場於一次罰球攻勢當中，於禁區外後上轟入一記割草式勁射打開紀錄，助紅軍最終主場贈波圖兩蛋。 修咸頓輸往績 入球證明堤亞高艾簡達拿已重拾最佳狀態之餘，此子明言這還是心靈良藥：「我認為傷瘉歸來後，最重要的是重拾自信，...
2021-11-27
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太古廣場 ｜雪山之巔度假村 與雪怪家庭度聖誕
聖誕臨近，各大商場紛紛換上聖誕裝飾及舉行祝慶活動，金鐘太古廣場便變身「雪山之巔度假村」，讓留港的旅行愛好者，也可感受雪山冬日探險。只要由現在至2022年1月2日來到商場，便可參與各種體驗，來一場聖誕冒...
2021-11-24
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籌備處女騷心情緊張 新人iii視王菀之為啟蒙老師
唱作新人iii（Iris Liu）近期多搞作，除推出個人專輯《EYE EYE EYE》外，將於本月30日在西九舉行處女個唱《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》，...
2021-11-27
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好好過日子——值與不值
傳聞李嘉誠先生在佳士得拍賣中投得愛因斯坦起草《相對論》的手稿，手稿以一千一百七十萬歐羅落槌，合一億多港幣，成為一時話題。 這天朋友說起這件事，說一億多真是個很大的數目。我說數目大不大因人而異，你覺得這數目很大，但人家覺得不過是身家中的九牛一毛，就像如果你有一千多塊錢，讓你花一塊錢買一件心頭好，你也不會覺得這是一個大數目。只要能力所及，便都不是事情了。 有一次跟人說價值觀裏「值不值」這個問題，對方問我甚麼是「值」，甚麼是「不值」。我說以買東西為例，只要喜歡一樣東西，自己又負擔得起，那就「值」了。至於是否還可以格價講價，那就不是首要考慮的問題。如果因為格價講價而費時問、口舌和精...
2021-11-27
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馬場浮世繪——鐵鳥翱天檔利勝望濃
第四十一屆日本盃，日前進行排位，勢成大熱門的「鐵鳥翱天」抽到二檔，對該駒來說可能是好消息，因為不但上屆「杏目」贏馬時亦排在同一檔位，近年此賽排內檔馬成績亦特別好。過去十二屆的盟主中，有八駒是排在五檔以內，其中三駒抽得一檔，兩駒抽排二檔。如今「鐵鳥翱天」排二檔起步，很大機會可贏馬光榮退役。 馬場浮世繪
2021-11-27
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