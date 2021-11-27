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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——兩本地賽駒退出國際賽

2021-11-27 列印
  馬會昨日公布，希廄的「聚才」已退出競逐香港短途錦標。而蔡廄的「勝得精彩」亦已退出競逐香港一哩錦標。現時香港短途錦標及香港一哩錦標，均有十二駒角逐。

馬場浮世繪

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