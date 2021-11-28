B女靚馬——醉眼光增程更好

第六場四班千四米。呢場我最鍾意「醉眼光」，佢近兩次跑千二都獲獎金，經連場熱身之後，今場賽前又再試大閘，沿途走勢有前有後，計現況已經及鋒而試。今次增程只會更合適，再者對手實力甚平常，只要莫雷拉早段能搶佔好位，爭三甲機會極大。今場配腳我揀「天天得樂」同「有鴻利」。
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新冠疫情令香港和內地無法通關多時，內地和香港前天召開第二次新冠疫情控制工作對接會議，內地專家認為香港已具備通關條件，受消息刺激，近日打針市民激增，由周三的一千五百多人，升至昨日的六千六百多人，幅度近四...
2021-11-27
由美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率團訪台的行政專機，日前抵達台灣，是一個月內第二次有美國國會議員組團訪問台灣。訪問團預計停留兩日，昨與總統蔡英文會面。高野指，相信未來美...
2021-11-27
美國每年感恩節過後的第一個周五被稱為「黑色星期五」，許多百貨公司和大型零售店都按照傳統大減價，吸引顧客消費，也為聖誕和新年購物旺季揭開序幕。傳統上，這是零售和物流業全年最忙的其中一天，但全球最大網上零...
2021-11-27
牛頭角及九龍灣區逾30年來首個全新住宅項目皓日，主打一房及兩房戶型，即日起正式開放予公眾參觀；發展商指項目即將公佈首張價單，首批將不少於60伙。 恒隆地產高級經理—物業銷售彭頌欣指出，皓日今日開放示範...
2021-11-27
南非出現全新變種新冠病毒，市場憂慮疫情升溫，美股在感恩節假期後復市急插，其中杜指一度急插逾千點，低見34789點，跌幅逾2.8%；納指亦曾跌358點，見15486點；標普500指數亦跌逾百點，失守4600點水平。 恐慌指數曾急升五成 另外，俗稱恐慌指數的標普500波動率指數（VIX）一度急升超過五成，高見28.52。市場憂慮疫情再現，拖累油價亦見大插，紐約期油一度急插超過一成，見每桶68.71美元。 美股各類股份跌勢全面，其中航空、郵輪及石油股成為重災區。杜指成份股波音曾跌近8%，美國航空及聯合航空齊跌13%；皇家加勒比郵輪、挪威郵輪及嘉年華郵輪，分別跌12%、15%及14...
2021-11-27
利物浦中場堤亞高艾簡達拿本月初傷瘉復出，周三歐聯攻入個人本季第一球，證明已經上力，信心也增強不少。今晚英超，紅軍主場迎戰近況不穩的修咸頓，這名西班牙猛將勢組織一浪接一浪的攻勢率隊狂攻，讓球主客和讓兩球「主勝」值得支持。（Now621台今晚11:00直播） 堤亞高艾簡達拿季初因小腿受傷，各賽事缺席了九仗，直至本月初才復出，然而表現未如理想。周三歐聯，這位三十歲中場於一次罰球攻勢當中，於禁區外後上轟入一記割草式勁射打開紀錄，助紅軍最終主場贈波圖兩蛋。 修咸頓輸往績 入球證明堤亞高艾簡達拿已重拾最佳狀態之餘，此子明言這還是心靈良藥：「我認為傷瘉歸來後，最重要的是重拾自信，...
2021-11-27
人生就是不斷在選擇，但有些人面對選擇時會糾結不已，擔心可能做完決定又後悔，這就是常聽到的「選擇困難症」或「選擇恐懼症」。尤其當確診癌症，患者要選擇那種治療方案、服食哪種藥等，就好像在分叉路口，向左或是...
2021-11-24
食住《野外步出》嘅迴響，主持人方紹聰(奶仔) 喺《野外2》依然「自肥」，請嚟25位「女神」亮相，而之前爆乳現身台慶夜，掃低晒一眾花旦拎埋「最有話題衣着藝人獎」，36E嘅黃婧靈（波波）會喺《野外2》中上...
2021-11-27
傳聞李嘉誠先生在佳士得拍賣中投得愛因斯坦起草《相對論》的手稿，手稿以一千一百七十萬歐羅落槌，合一億多港幣，成為一時話題。 這天朋友說起這件事，說一億多真是個很大的數目。我說數目大不大因人而異，你覺得這數目很大，但人家覺得不過是身家中的九牛一毛，就像如果你有一千多塊錢，讓你花一塊錢買一件心頭好，你也不會覺得這是一個大數目。只要能力所及，便都不是事情了。 有一次跟人說價值觀裏「值不值」這個問題，對方問我甚麼是「值」，甚麼是「不值」。我說以買東西為例，只要喜歡一樣東西，自己又負擔得起，那就「值」了。至於是否還可以格價講價，那就不是首要考慮的問題。如果因為格價講價而費時問、口舌和精...
2021-11-27
第六場四班一四○○米。此場有一特別之處，就是近仗跑得接近的馬不少，但若非今仗增程，就是多出自暫評定為低水準的賽事，形成可選作馬膽的馬根本不多，以個人而言，根本只有一個選擇。 首先「飛天劍」、「福朵」出自的116場次，早說水準頗有問題，所以最後幾十米受阻才失P的「連連行運」，再出全無表現。另「天天得樂」、「遨遊之星」來自153場次，「峰爭」爆大冷，水準怎可能沒疑問。剩下來，「有鴻利」好像是唯一選擇了。 無疑，「有鴻利」上仗在150場次跑第二，賽前都認為「源源動力」很突出，但其餘馬則是海軍鬥水兵，但最後「有鴻利」在直路上曾對後駒構成頗大威脅，只因「源源動力」本身擅鬥，所以本身才...
2021-11-28