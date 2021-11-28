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B女靚馬——醉眼光增程更好

2021-11-28 列印
　　第三場四班千二米。我揀咗「閃耀光芒」做心水，上仗佢跑同程即贏馬，早段走來非常穩定，入彎後即時移出望空，然後愈衝愈勁，擺明是泥地專才。今場瞄準勝途重臨，韋達賽前安排佢密密操，馬兒狀態亦良好，明顯有心謀添食。今場我揀埋「狀元及第」同「福喜多多」做配腳。

　　第六場四班千四米。呢場我最鍾意「醉眼光」，佢近兩次跑千二都獲獎金，經連場熱身之後，今場賽前又再試大閘，沿途走勢有前有後，計現況已經及鋒而試。今次增程只會更合適，再者對手實力甚平常，只要莫雷拉早段能搶佔好位，爭三甲機會極大。今場配腳我揀「天天得樂」同「有鴻利」。



B女
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