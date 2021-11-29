莫雷拉三捷後上封王 潘頓告東尼何澤堯起孖 蔡約翰三W捧其士盃

蔡廄「銀馳」捧盃，馬房另憑莫雷拉策騎的「醉眼光」和「風火戰駒」中三元，而騎者則另贏姚廄「確認眼神」，最終後上成為騎師王。至於潘頓憑「海豚星」和「萬市之光」包辦第一口孖寶，後駒練者蘇偉賢另贏「新力寶」，同告梅開二度。而何澤堯與告東尼憑「勇敢動力」和「加州凱歌」合作起孖。另外，黎海榮和薛恩分別在第四場和第九場犯規，同樣被罰停賽兩日。蔡約翰和莫雷拉昨日都中三元，包括合作勝出「醉眼光」和「風火戰駒」，而練者另憑波健士策騎的「銀馳」捧走其士盃。至於「醉眼光」今仗在雷神胯下增程千四開齋，賽後馬主譚榮根表示：「『醉眼光』今場出閘緩慢，留得比預期較後的位置，我都有點擔心，幸而莫雷拉發揮出色，最終順利取勝，此馬應該以千四米至千六米較為合腳法。」至於莫雷拉另一W來自姚廄「確認眼神」，練者姚本輝指：「『確認眼神』上仗輸在四班負重磅不利，今仗回升三班可以負輕磅，機會不可同日而語，所以莫雷拉亦繼續向我索騎，如今取勝證明他判斷正確，而臨場走位亦掌控得好好，贏馬應記一功。」此外，潘頓取得兩冠三亞好成績，其中「海豚星」和「萬市之光」都由他經手贏馬，前駒練者徐雨石透露：「潘頓今仗非常有誠意，專登減肥策騎要負輕磅的『海豚星』，此駒較早前腳部受傷，我要感謝從化同事對其悉心照料，希望馬兒的健康保持穩定，以便繼續交出好成績。」而「萬市之光」練者蘇偉賢另贏「新力寶」，同樣梅開二度，他賽後說:「『萬市之光』馬主身在內地，未能到場拉頭馬，此駒今季情緒明顯穩定下來，演出有所進步，今場牠排檔好，加上有潘頓壓陣，賽前我當然有信心，臨場交由騎者自由發揮，只溫馨提示他注意不要被困，結果補中，論馬之後可以跑千六米以上的路程。『新力寶』在今年一月三十一日配周俊樂勝出三班泥地千二米，今仗可算美夢重溫，而馬主上星期結婚周年紀念，這場頭馬也是送給馬主的賀禮。另外我多謝大摩，因為是他建議馬主把『新力寶』交給我訓練。」另一方面，告東尼和何澤堯昨日憑「勇敢動力」和「加州凱歌」包辦第四口孖寶，前駒今仗打開勝門，馬主林健康說：「不少馬主朋友見到馬匹抽十四檔，都會有所擔心，但當我知道『勇敢動力』排十四檔，我反而很開心，因為牠不喜歡受困，從大外檔衝刺最佳，希望牠繼續進步，之後再次有好表現。」「加州凱歌」馬主梁欽聖則說：「今場『同樂日』起步後搶放，『加州凱歌』得以輕鬆跟隨在牠後面，入直路率先出頭，然後抗衡其他對手衝刺勝出，可說是在天時地利人和下取勝，所以我有點擔心勝後評分會遇到阻力。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜