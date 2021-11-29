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馬場浮世繪——羅富全班德禮首度合作贏馬

2021-11-29 列印
馬場浮世繪——羅富全班德禮首度合作贏馬
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近期贏馬不斷的羅富全，昨日又憑「大眾勝利」增添頭馬，而此場更是他與班德禮合作的首W。事實上，賽後羅富全對於班德禮讚譽有加，看來彼此之後仍會有交收，大家不妨留意。練者表示：「『大眾勝利』上場出閘時起擒，失去先機，今場則出閘順利，而且步速偏快，對其非常有利，結果成功開齋。今場是我首度與班禮德合作，他是一位傳統的英國騎師，落鞭甚重，但年紀輕兼頗有幹勁。」

馬場浮世繪



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