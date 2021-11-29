  • 2021年11月29日 星期一
  • 22º
  • 62%
熱門： Omicron病毒輕鐵洗米華立會選舉楓香林

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——希威森昨開始重臨客串

2021-11-29 列印
馬場浮世繪——希威森昨開始重臨客串
Previous Next

上次來港策騎的南非騎師希威森，當時成績麻麻，但無礙騎者再來發展，昨日他便開始重臨客串，總共有六匹座騎，但由於全部是下風馬，沒有表現可以理解。至於希威森今次的牌照可以騎到季尾，且看之後成績如何。

馬場浮世繪



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd