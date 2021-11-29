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馬場浮世繪——五門齊巨額P過關泡湯

2021-11-29 列印
馬場浮世繪——五門齊巨額P過關泡湯
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昨日莫雷拉在早段場次演出遜色，其頭五場座騎之中，只得「狀元及第」跑回一席亞軍，而最慘烈則應該是第五場的「五門齊」，此駒的位置受巨額過關影響，臨場只得一點一倍，但全部走大外疊之下，只能跑第六名。

馬場浮世繪



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