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馬場浮世繪——新力寶大摩獲邀拉頭馬

2021-11-29 列印
馬場浮世繪——新力寶大摩獲邀拉頭馬
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偉廄馬「新力寶」以往曾經有大摩訓練，昨日此駒在泥地報捷，剛好大摩入場觀戰，馬主黃良柏與他非常友好，當然有邀請大摩與其太太FiFi姐拉頭馬，齊齊分享喜悅，場面亦更加熱鬧。

馬場浮世繪



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