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馬場浮世繪——莫雷拉騎滂薄無比爭香港盃

2021-11-30 列印
  下月十二日的香港國際賽，莫雷拉除已卜定騎「耀滿瓶」出戰香港瓶，日前再落實會夥拍另一匹日本馬「滂薄無比」角逐香港盃，至於香港短途錦標與香港一哩錦標，他則按原定計畫會騎「速遞奇兵」與「達心星」上陣。另一方面，剛於周日其士盃跑第三的沈廄「勇猛神駒」，幕後擬配連達文於兩周後爭香港瓶，估計日內會有定案。

馬場浮世繪

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