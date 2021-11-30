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馬場浮世繪——鐵鳥翱天獎金日本史上第十

2021-11-30 列印
  「鐵鳥翱天」剛周日在東京競馬場勇奪日本盃，競賽生涯圓滿結束，賽後約一小時，日本中央競馬會為牠舉行告別儀式，練馬師矢作芳人親策「鐵鳥翱天」入亮相圈巡遊，接受四千二百位留在現場看告別儀式的馬迷歡呼和鼓掌，然後場內播出該駒之前十戰的影片，矢作芳人、騎師福永祐一與馬主代表等繼而接受獻花並逐一致詞。「鐵鳥翱天」服役以來出賽十一次得八捷，其中五場是一級賽，所獲獎金接近八千二百萬港元，於日本賽馬史上的最高獎金賽駒榜排第十。

馬場浮世繪

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