霍利時馬房今季所贏出的四場頭馬，全數均在谷戰取得，明晚此廄五匹參戰馬中，四駒有谷戰賽績，顯然有意出擊，霍利時昨晨透露，參戰馬近期表現良好，希望趁狀態勇銳時繼續出擊，其中以「睡眠攻略」和「成功星駒」最具機會爭勝。頭場四班二千二百米長途賽，時廐將以「睡眠攻略」和「團結一致」迎戰，前駒過去兩季出賽二十六場未嘗一勝，可是今季評分下調至新低，演出隨之反彈，三仗前贏出在港首場頭馬，接着在谷草長途賽再捷，明晚此駒回到四班賽列陣，練馬師霍利時說：「『睡眠攻略』質素本應不差，只是抵港後需要較長時間適應，以及尋找其合適的路程和跑法，如今馬兒踏上軌道，終於取得應有成績。雖然今次對手較前強得多，但本身正值大勇，而且負磅較上場輕十二磅，加上找來莫雷拉壓陣，『睡眠攻略』有望再交出理想表現，不過廐侶『團結一致』剛戰在谷草中長途賽亦所負不遠，今仗配曾策騎牠贏馬的薛恩，可收人馬合拍功效，未嘗不可走入前列。」「成功星駒」上季尾在谷草千八米贏出兩場頭馬，今季休後復出跑田草千八米，仍然後上跑第二，霍利時說：「『成功星駒』較遲熟，且健康曾出現問題，幸好痊瘉後狀態逐步回勇，然後在陣上取得佳績，雖然上場牠落後頭馬兩個多馬位，但當時馬兒是久休復出，而且直路上更能連追多個馬位，以此計算表現肯定合格，相信硬拼過一場後，今仗將以更佳狀態角逐其最正宗路程，希望屆時能夠贏馬補中。」最後，霍利時表示，「鑲白旗」上季尾開始演出穩定，贏出兩場頭馬之後，今季復出亦得季軍。剛戰牠受磅重和排外檔影響演出，不過依然所負不遠，明晚再跑同程，能否克服一三三磅，並且跑出水準，將是其致勝關鍵。特約記者：文傑