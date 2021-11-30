輝灑自如——外行管內行 結果有眼見

賽馬引人入勝之處，就是一日未完成賽事，也未知勝負。像前日的沙田賽事，筆者一早認定莫雷拉很有機會榮膺騎師王，不過跑完上半場，他已經落後潘頓廿四分之多，後者下半場還手執大堆實力馬，只要隨便拿下一場頭馬已無力再追。但世事往往如此巧合，莫雷拉下半場大發神威，取得三冠一亞佳績，而且有兩場更加力壓潘頓，最後在同分下以較多頭馬數目成為騎師王。這種高潮迭起的感覺，稍欠心血也真的受不了。當然賭博是不能鼓吹，但勝負的刺激感覺，卻往往令人不能自拔，所以絕大部份地區政府和官方機構，都不停推廣「負責任賭博」的概念。然而香港在這方面，多年來看來都未成氣候，問題到底出在哪處？自然是外行管內行的結果。大家不妨看一看博彩會的架構，便會明白的了。朱鎮輝