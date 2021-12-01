重點出擊——安田之寶開齋有望

第三場「安田之寶」上季三戰皆跑田草，其中一仗得季軍，該役牠沿途佔據內欄，雖然對頭馬「風火戰駒」無威脅，但好歹能與四班中堅「醒旺財」鬥得接近，而較今季贏千四的「峰爭」及「斛斗雲」先過終點，按理只要稍加進步，居四班不難交出頭馬。前輩方Sir常說，年幼馬表現較易反覆，所以「安田之寶」今季首戰表現未如理想，實在可以理解。丁冠豪心態也在求變，上仗安排牠渡江一試，可能本身與「君達星」源自同一父系，喜見跑谷草有截然不同表現。該賽頭二名馬「浪漫勇士」及「銘記知心」固然厲害，落敗無話可說，但能與再出有佳作的「騰龍駒」和「陽明高高」近乎一同衝線，這一席第五極具說服力。今次再戰谷草千二遇上拆開三組，本身又抽得靚檔，開齋有望。安西教練