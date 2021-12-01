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伊仁絮語——發贏喜級數超群

2021-12-01 列印
　　第三場「發贏喜」能力十足，上季588場次排十二檔，也能一放到底擊敗「騰龍超影」贏馬，翌仗因流鼻血才走樣。今季轉倉後健康養回，近兩度負重磅也入前列，尤其上仗早段落後甚多，結果末段造最快時間衝入Q，計級數今仗有力補中。

  第五場「仍然贏」健康曾遇挫折，幸好上季養回並納入正軌，期間八戰全入前四名。雖然牠在五月份因左骨盆受傷而提早歇暑，但復課工夫循序漸進，近期晨課已回復朝氣。今仗排檔欠理想，但同場對手非強，只要早段能及時切入二疊，有權一出即勝。



Ian

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