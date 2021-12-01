B女靚馬——你知我勝人馬合拍

第六場三班一千米。呢場我揀「你知我勝」做馬膽，佢上仗起步率先彈出，反應非常敏捷，然後就此一放到底贏馬，過程一氣呵成，全程蔡明紹都操控得宜，盡顯人馬合拍，馬匹亦夠忠心。雖然今場升上三班，但勝在負磅唔重，再者此駒狀態愈跑愈弗，對手實力又唔太突出，只要交回上仗水準，今次仲有機會再贏。同場我揀埋「十二馬」同「三生好運」做配腳。第八場三班千八米。呢場我就鍾意「皇寶」，佢今季跑同程贏咗兩次，擺明路有專長，而且狀態亦處於高峰，上仗即使初上三班，亦能夠由頭放到尾再下一城，看來評分未遇阻力。今次賽前佢曾往從化操練，部署一如上仗贏馬之時，明顯想再添食，只要早段放得夠順，相信又可以直領到底，坐位望贏應該不難辦到。今場配腳我揀「凌駕」同「天池怪俠」。B女