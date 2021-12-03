馬場浮世繪——日本國際賽戰馬其八抵港

下周日香港國際賽的十二匹日本參戰馬，八匹已於剛周三日抵港，當中「唯獨愛你」和「陳年美酒」是從美國運抵，昨日全數先留在檢疫馬房休息，預計明日起悉數開操。至於「野田賢君」、「耀滿瓶」、「滂薄無比」和「戰舞者」四駒則會於明日到埗，其中「野田賢君」和「耀滿瓶」出發前，昨日在美浦訓練中心快跳作準備，前駒的練馬師荻原清表示，馬兒今次能否適應環境是能否取得佳績的最大關鍵。至於練馬師尾關知人則表示「耀滿瓶」今課單跳的走勢依然強勁，目前非滿新鮮感，沙田馬場的草地對牠會十分合適。另外，除「唯獨愛你」會在香港盃作服役生涯的最後一戰，日本賽馬團體Silk Horse Club在其官方網站宣布，「冠軍車手」將於下周日的香港一哩錦標作告別戰，之後退役配種。「冠軍車手」得過八冠兩亞五季，包括於一九年包辦安田紀念賽和一哩冠軍賽兩場一級賽，成為該年度日本最佳短途至中距離馬。馬場浮世繪