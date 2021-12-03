馬場浮世繪——翡翠劇院染藥事件待定案

柏林聯前鋒艾禾尼爾今季德甲已有八球進帳，仍未獲尼日利亞教練洛亞重用。此子為了爭取出戰明年年初的非洲國家盃，餘下聯賽勢全力以表現打動洛亞，故今晚聯賽有力領軍主場擊退有歐聯後顧的RB萊比錫，冷敲主勝。 （香港時間周六凌晨3:30開賽） 艾禾尼爾上季被利物浦借到柏林聯後表現對辦，今季正式轉會演出更上一層樓，前輪德甲柏林市打吡為球隊先開紀錄，結果作東2:0勝哈化柏林，上輪作客1:2負法蘭克福又博得十二碼一度扳平。此子今季聯賽上陣十三場獨取八球，各賽事上陣二十仗入十一球，領軍以二十分排德甲第六，表現叫人刮目相看。 主帥願開方便門 不過，艾禾尼爾的出色表現卻未能打動超霸鷹主帥洛亞，自十...

2021-12-03