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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——翡翠劇院染藥事件待定案

2021-12-03 列印
  受薪董事小組已接獲法國賽馬化驗所確認，「翡翠劇院」於十月二十七日的泥地千二米賽事中取得亞軍後，其尿液樣本的預留部分證實含有奧美拉唑（Omeprazole），練馬師姚本輝已獲告知化驗結果。馬會將進一步調查該化驗結果，有關研訊續押後至另訂日期。

馬場浮世繪

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