張氏理論——日馬轉播 限制多

馬會於十一、十二月所播的海外馬，集中是日本賽事，草地及泥地比重是七比三，大賽都以草地為主。近日一位友人指出，以前看日本盃，草地都是枯黃，現在是綠草如茵，是否電視鏡頭問題？原來不是，以前日本馬場只種本土草，於秋天不是枯死而是轉棕色，但近年已加種外國草作為冬天草，一如香港要用兩種草也。雖然播了多年日本賽事，香港馬迷卻甚少機會看到日本二三級賽，因為日本馬會原則上不讓二三級賽轉播到海外，限定是一級賽才播。而海外賽事也有準則，就是一定要有日本馬在陣的。這是美中不足，因為無機會看二三級賽，是難於全面明白日本賽馬水平，看來日本也要效法歐美。因為在歐美，甚至澳紐，如賽日有一場或以上一級賽，一般都附有一至三場二級、三級賽也。老張不是指英國皇家雅士谷及美國育馬者盃賽日，而是一般大賽日子。在日本，一級賽日只會附有表列賽及其他錦標賽，原因是當天必有一兩場二三級賽，卻是於其他馬場作賽。張福元