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馬場浮世繪——羅迪普冀倚蓬萊賀榮休

2021-12-04 列印
  今屆香港國際賽，除了有多匹參戰馬作競賽生涯前最後一戰外，過去曾分別憑「大利來」和「自豪」，贏出香港瓶和香港盃的法國練馬師羅迪普，亦將會是最後一次帶馬遠征海外，由他訓練的四歲馬女「倚蓬萊」今次將會出戰香港瓶，而羅迪普在今年年底將正式榮休。

  據悉「倚蓬萊」服役以來只曾贏出二級賽，在一級賽聖格盧大賽只跑第二，論級數未必一定能夠入選，可是練者積極爭取，認為此駒確有競爭力，最後終獲邀來港參賽，如果屆時順利贏馬，肯定成為一時佳話。



馬場浮世繪
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