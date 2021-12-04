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馬場浮世繪——野田重擊將轉任種馬

2021-12-04 列印
  繼「唯獨愛你」和「冠軍車手」，將於下周日角逐香港短途錦標衞冕戰的日本馬「野田重擊」，亦宣告在今次賽事後退役，轉任種馬。至於屆時運往國內那一個育馬場，則目前仍未有定案。「野田重擊」父系是馬王且配種成績極佳的「龍王」，服役以來贏出香港短途錦標和高松宮紀念賽兩場一級賽，所以預計投身種馬後，將會受到業內人士歡迎。

馬場浮世繪

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