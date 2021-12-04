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馬場浮世繪——多名騎師牌照獲延長至季尾

2021-12-04 列印
  昨日馬會公布將班德禮、波健士、霍宏聲及馬雅的馬會騎師牌照有效期延長，由二○二二年二月十四日起至今季結束為止，首尾兩天包括在內。而在例行手續辦妥後，將向蘇兆輝發給馬會騎師牌照，有效期由二○二二年二月一日起至今季結束為止，首尾兩天包括在內。

馬場浮世繪

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