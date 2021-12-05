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頭號目標——跨渡口潘頓再騎堪信賴

2021-12-05 列印
　　第九場三班一六五○米泥地。「超速」上仗在臨場票數異常硬淨之下，以兵不血刃的姿態輕勝，但有誰料到該場頭兩段步速會比標準快逾1.6秒？而「超速」在轉直路彎時，前面沿路馬群自動散開，際遇也太好了吧。今次預期繼續會是熱門，點都要嘗試攻擊，可惜「幸運傳奇」沒再報名，唯有另選他駒。

　　「跨渡口」無疑插班三仗都沒真正好演出，但前仗千四米遇快步速本來有利，但直路初持續受困，之後莫雷拉處理亦嫌文靜，到最後一百米順勢騎幾步，其實仍有些追勢。至於上仗轉戰今仗的泥地1650米，轉彎時本來正與「超速」和「錶之銳」一同發力，但臨入直路前被阻導致要收慢，打斷了節奏後潘頓都順勢收工，根本沒有正式參與競逐。有過一仗泥地1650米經驗後，潘頓仍肯繼續執韁，應是上仗輸得不服，既然如此，筆者也願意陪他賭一鋪。



仲達
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