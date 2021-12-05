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B女靚馬——連連有盈繼續贏

2021-12-05 列印
　　第七場二班泥地千二米。今場我揀「禪勝寶駒」做馬膽，皆因佢連番跑泥地一哩都有好成績，證明場地適合發揮，上仗初上二班亦取得獎金，近況不用懷疑。今場縮程跑短途可賺級數，對手實力亦唔算突出，所以我對佢好有信心。同場我揀埋「銀紙」同「嘉應精英」做配腳。

　　第八場三班一千米。呢場我鍾意「連連有盈」，佢上仗初出贏得好靚，走來大把在手。近期晨課見佢狀態再進一步，賽前又有試閘，新勝馬繼續大力做工夫，明顯今場會再拼搏，唔排除可以打疊再贏，只要發揮出上仗水準，今場應該無敵手。今場配腳我會揀「蟲草成名」同「精彩勇士」。



B女
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