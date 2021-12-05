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伊仁絮語——順心寶增程根據

2021-12-05 列印
　　第一場「順心寶」是三歲愛爾蘭自購新馬，來港後三戰雖未上名，但所負不遠，上仗初跑沙田千六，早段居後，末段後追力強，結果僅負於「得勝多」及掌控步速的「金像非凡」不足三乘，表現令人驚喜。此駒父系「虛則實之」大部分子嗣均在千四或以上交出成績，其母出自「歌王」，源自美國種氏Fairy King，曾四勝至千八米，長力有根據。此駒今仗初跑泥地，當然存有未知數，但其質素頗佳，有機會闖入冷位。

　　第三場「伊臣」來港後不久便由莫雷拉主理，前後三度試閘走勢俱佳，雖然今仗初出，但同場大多對手均為質新之輩，不會太蝕底，而且本身具有速度，跑法靈活，始終上仗一出即勝的「錢多多」要負頂磅，可望憑藉七磅之差制勝。



Ian
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